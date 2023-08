Covid-19 ya es endémico; piden no alarmarse

Confusión y alarma generó un comunicado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que refiere que el coronavirus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país, recomendando el uso del cubrebocas en espacios cerrados. Sin embargo, las autoridades de Salud federales aclararon que la situación “está en calma”.

En el documento publicado por la universidad, refiere que la recomendación se debe a cambios identificados en el comportamiento del covid-19 en México, en el número de casos y la positividad de pruebas de diagnóstico, aunque señala también que las hospitalizaciones, defunciones y variantes virales se mantienen sin cambios que destacar.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, indicó al respecto que no hay ningún señalamiento de alerta ni aviso respecto al covid-19, solo un poco de variación en la intensidad de presentación. “Es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación”.

Aunque dijo que sí hay un leve incremento en el número de casos registrados durante las últimas semanas, pero no hay ninguna situación de alerta, pues eso forma parte de la variabilidad de tener la circulación endémica del virus.

El especialista en salud pública y director médico del Sanatorio Muñoa, James Gómez Montes, mencionó que seguramente el comunicado de la UNAM se debió a que están próximos a iniciar un nuevo semestre; sin embargo, las estadísticas a nivel nacional son relativamente bajas.

Enfatizó que se debe tomar en cuenta que el covid-19 ya es una enfermedad endémica, ya no es una pandemia, lo cual “significa que debemos acostumbrarnos a convivir con la enfermedad y las medidas que conlleva la prevención y el contagio”. Coincidió en que no hay que alarmarse.

Actualmente la mayoría de los casos ya no manifiestan el cuadro clínico con el que llegó el virus; primero, porque gran parte de la población ya fue vacunada generando inmunidad de rebaño, y segundo, porque también mucha gente ya estuvo contagiada al menos una vez, lo que ayudó a generar defensas.

Los cuadros hoy día son más leves. Lo que hoy circula son variantes del ómicron, que se replica a nivel de las vías respiratorias altas, la garganta específicamente. Solo aquellos con una inmunodeficiencia pueden llegar a una neumonía, como fumadores, diabéticos, hipertensos, adultos mayores o con cáncer.

Aunque el especialista fue enfático al decir que no hay que echar las campanas al vuelo, la recomendación sería usar el cubrebocas solo en lugares cerrados, sobre todo si alguien presenta síntomas de infección respiratoria leve o moderada. Además de acudir al médico para el control e identificar la causa de los síntomas.