Coxsakie, infección en la piel que genera erupciones

El coxsakie es una enfermedad viral común que afecta más a las infancias y tiene dentro de sus características la aparición de erupciones en las manos, pies y boca, sin embargo, no se debe generar alarma entre las familias, enfatizó Daniel Muñoa Hernández, infectológo adscrito al Servicio de Vigilancia Epidemiológica en Chiapas.

El coxsakie tipo B, enfatizó, genera afectaciones más complejas como inflamaciones en el músculo cardíaco o meningitis aséptica.

Los más afectados, dijo, son niños y niñas, y los brotes suelen ocurrir en verano y otoño: se debe a la exposición que hay en guarderías o escuelas.

El también líder clínico estatal de dengue comentó que el tratamiento que se brinda es sintomático y de soporte, es decir, si la persona presenta fiebre se hacen las recomendaciones para ese síntoma o cualquier otro que implica la toma de algunos analgésicos.

Cuando el tema se complica, explicó, los pacientes requieren de una atención más enérgica en un hospital, aunque se trata de presentaciones poco comunes.

Contexto

Además de la alta fiebre, el coxsakie también suele generar en pacientes dolores en la garganta, así como úlceras en algunas partes del cuerpo y hasta malestar en general.

Dentro de las recomendaciones para las familias se encuentra el tema de la higiene, desde el lavado de manos hasta cubrirse con el codo al estornudar, tomando en cuenta que el virus se transmite por heces fecales o contacto directo.

La experiencia marca, dijo Muñoa Hernández, que no se hace un análisis específico debido a que muchos pacientes solo cursan con cuadro gripal o dolor en la faringe.

Aclaró que lo más importante es que la población esté informada y si algún menor de edad presenta fiebre o cambio en su comportamiento habitual, es importante llevarlo para atención médica; a partir de ahí el especialista en salud dará las indicaciones a seguir.

Finalmente, detalló que el coxsakie es una enfermedad que no tiene que reportarse cada semana (como algún caso de rabia o dengue), debido a que se trata de una infección muy común en ciertas temporadas.