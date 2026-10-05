Coyatoc reúne la identidad de los pueblos

La Calzada de las Personas Ilustres se llenó de tradición durante el Festival Coyatoc, donde artesanos y artesanas de distintos municipios compartieron el trabajo que nace de sus manos.

Entre los puestos, los visitantes encontraron textiles, piezas artesanales y productos regionales que muestran la riqueza cultural de cada pueblo.

Los rostros de quienes participaron reflejaron el esfuerzo detrás de cada creación, mientras familias y visitantes recorrieron cada estante para conocer un poco más de la cultura chiapaneca.

La jornada también tuvo ritmo de las danzas tradicionales y el sabor de la gastronomía típica zoque.

El Festival Coyatoc cerró así como una fiesta de acervos, sabores y expresiones que mantiene vivas las raíces chiapanecas.