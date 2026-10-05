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Coyatoc reúne la identidad de los pueblos

Octubre 05 del 2026
Coyatoc reúne la identidad de los pueblos

La Calzada de las Personas Ilustres se llenó de tradición durante el Festival Coyatoc, donde artesanos y artesanas de distintos municipios compartieron el trabajo que nace de sus manos.

Entre los puestos, los visitantes encontraron textiles, piezas artesanales y productos regionales que muestran la riqueza cultural de cada pueblo.

Los rostros de quienes participaron reflejaron el esfuerzo detrás de cada creación, mientras familias y visitantes recorrieron cada estante para conocer un poco más de la cultura chiapaneca.

La jornada también tuvo ritmo de las danzas tradicionales y el sabor de la gastronomía típica zoque.

El Festival Coyatoc cerró así como una fiesta de acervos, sabores y expresiones que mantiene vivas las raíces chiapanecas.

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