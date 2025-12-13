Crea geoportal con IA especialista en geomática

Carlos Yahir Fuentes Morales, egresado de Ingeniería en Geomática de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), desarrolló un geoportal que reúne información sobre profesionistas de esta disciplina moderna, la cual integra las geociencias con las Tecnologías de la Información y la Comunicación para capturar, procesar, analizar, interpretar, almacenar y difundir información geoespacial.

Aportación

Constituye su aportación a la iniciativa global del GIS Day, con el propósito de generar información sobre la ubicación de las y los profesionistas de la carrera, sus áreas de desempeño o especialización, y favorecer la creación de redes de colaboración.

“Un geoportal, es un sitio web destinado a compartir información geográfica de acceso público y con múltiples aplicaciones. En Chiapas, uno de los más representativos es Geoweb, plataforma que ofrece una amplia base de datos de referencia sobre la entidad”.

Desde hace 20 años la Unicach imparte la Ingeniería en Geomática, como parte de la oferta académica de la Facultad de Ingeniería, formando profesionistas capaces de analizar y gestionar información geoespacial para la toma de decisiones en diversos sectores.

Conocimientos

Actualmente, él aporta sus conocimientos a la Coordinación de Sistemas de Información y Geografía del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam).

El ingeniero comenta que esta carrera es multidisciplinaria y le ha permitido aportar mucho a la actividad del Instituto.

A partir del 15 de enero de 2026, la Universidad abre la convocatoria para participar en el proceso de admisión para ingresar a la Ingeniería.