Creación de Ach’lum El Triunfo, un hecho histórico: Congreso

La diputada Alejandra Gómez Mendoza y el diputado Mario Guillén Guillén, presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, acompañaron al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en el protocolo de consenso a mano alzada para la creación del nuevo municipio de Ach’lum El Triunfo.

Este es un momento histórico para Simojovel y las comunidades que integrarán este nuevo municipio, un paso que fortalece la participación ciudadana y abre una nueva ERA para esta región, destacó la diputada Alejandra Gómez Mendoza.

La presidenta de la Mesa Directiva subrayó que cuando el pueblo participa y decide, “se construyen mejores caminos para el bienestar de todas y todos los chiapanecos”.

Democracia y justicia social

En tanto que para el presidente de la Jucopo, este hecho histórico representa un acto de democracia y justicia social que marcará un antes y un después para sus habitantes, al permitirles acceder de manera directa y sin intermediarios a mejores servicios de salud, educación y seguridad, además de fortalecer la llegada de programas sociales que impulsen el bienestar y el desarrollo de las familias.

En la Sexagésima Novena Legislatura, dijo Mario Guillén Guillén, seguimos construyendo un gobierno de territorio, cercano a la gente y comprometido con el progreso, la justicia y el bienestar de los pueblos de Chiapas.