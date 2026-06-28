Crean alianza para fortalecer al sector estudiantil

Con el propósito de establecer las bases para ejecutar proyectos de investigación conjunta, desarrollar programas tecnológicos y académicos, e intercambiar información y publicaciones especializadas, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) y la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) concretaron un convenio de colaboración.

De acuerdo con Carlos Hugo Avendaño Arrazate, director del Centro de Investigación Regional Pacífico Sur del Inifap, esta alianza abrirá espacios clave para que los estudiantes universitarios realicen su servicio social y prácticas profesionales, consolidando los conocimientos adquiridos en las aulas.

Convenio de colaboración

Coincidió con el rector de la máxima casa de estudios de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, que este vínculo fortalecerá las capacidades científicas de la región. “Sin duda es un hecho importante y trascendente el formalizar esta alianza estratégica mediante la firma de un Convenio General de Colaboración, el propósito central fue transferir conocimiento científico y tecnológico a los jóvenes”.

Al evento asistieron directivos de ambas instituciones, destacando por parte del Inifap Enrique Cándido Guerra Medina, jefe del Campo Experimental de Rosario Izapa, y Walter López Báez, director de Coordinación y Vinculación en Chiapas.

Por parte de la Unach, Rodolfo Guadalupe Lazos Balcázar, abogado general, y Rocío Moreno Vidal, coordinadora general de Relaciones Interinstitucionales.

La Facultad de Ingeniería Campus I tuvo una participación clave en el encuentro con la presencia de su director, Juan José Cruz Solís; el secretario académico, Ricardo Gabriel Suárez Gómez y el coordinador de Investigación y Posgrado, Eber Alberto Godínez Domínguez.