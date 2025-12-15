Crean brigadas gratuitas contra la diabetes

La Cruz Roja Mexicana, Delegación San Cristóbal de Las Casas, realizará brigadas comunitarias gratuitas que operarán durante los próximos tres años en municipios como San Cristóbal y Zinacantán, esto como parte de un proyecto único en México.

Lo anterior con el objetivo de prevenir y detectar oportunamente la diabetes. Pretenden que este modelo pueda replicarse en otras regiones de Chiapas.

Actividades

Claudia Rovelo González, coordinadora del proyecto Vida Saludable, dio a conocer que las brigadas iniciarán actividades el lunes 15 de diciembre, gracias a una alianza estratégica con una farmacéutica danesa, lo que permite implementar un modelo innovador de atención preventiva a nivel nacional.

Estos espacios se instalarán de manera periódica en comunidades donde se ofrecerán valoraciones gratuitas, orientación nutricional y acompañamiento para el control de factores de riesgo relacionados a la diabetes, priorizando a población con limitado acceso a servicios de salud.

De acuerdo con la responsable del proyecto, la meta es atender a cerca de 10 mil personas durante el periodo establecido, mediante evaluaciones básicas y seguimiento preventivo, realizadas por personal capacitado de la Cruz Roja.