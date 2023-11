Crean dispositivo para monitorear estructuras

El estudiante de doctorado en Ciencias de la Ingeniería del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Tuxtla Gutiérrez, Luis Enrique Guillén Ruiz, desarrolla actualmente un sensor de fibra óptica con aplicación en ingeniería civil, una tecnología relevante en Chiapas ya que permite el monitoreo de salud estructural en diversas construcciones importantes por su uso.

Detalló que el análisis realizado en el comportamiento del sensor utiliza el fenómeno óptico llamado efecto Vernier, el cual ofrece la oportunidad realizar mediciones de desplazamientos con alta resolución y exactitud en aplicaciones de desplazamiento en puentes de concreto.

El estudiante de tercer semestre en el posgrado mencionó que los resultados obtenidos hasta ahora fueron aceptados en la prestigiosa revista en la comunidad científica como IEEE Photonics Journal, en el artículo “An experimental demonstration for generating harmonics in the optical Vernier effect (OVE) by carcading tapered single-mode fibres (SMF28)”.

Rediseño de sensores

Destacó que la continuidad de esta investigación es importante, ya que ofrece el potencial de mejorar significativamente la sensibilidad de los sensores de desplazamiento, basados en el efecto harmónico Vernier óptico para aplicaciones en el monitoreo de salud estructural.

Explicó que el efecto Vernier óptico es un fenómeno que puede utilizarse para detectar desplazamientos muy pequeños.

En el artículo publicado, sus coautores demostraron que se puede generar un armónico del efecto Vernier óptico al concatenar dos interferómetros de fibra Mach-Zehnder con diferentes longitudes de onda de operación.

Este armónico tiene una sensibilidad mucho mayor que el efecto Vernier óptico original, lo que lo hace ideal para aplicaciones de detección de desplazamiento de alta precisión.

Además, “la fibra óptica es simple, robusta y de bajo costo, lo cual lo hace un sensor con un alto valor comercial”, finalizó Guillén Ruiz.