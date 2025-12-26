Crean divulgación científica dirigida a infancias

Eugenia Marleni Rodríguez, especialista en Bacteriología, aborda que con el propósito de ilustrarle a sus hijos su profesión, se acercó a las librerías para preguntar sobre algún libro infantil que abordara el tema. Ante la falta de material, decidió escribir ella misma un cuento didáctico titulado “El baile de las bacterias en el intestino humano”.

Su propósito, dice, fue hacer una narración con conocimiento, pero, al mismo tiempo, divertido e imaginativo. La escritura del cuento le llevó un total de tres meses, pese a que la idea nació desde hace cinco años.

Su gran descubrimiento es que este tipo de conocimiento suele compartirse entre expertos y que adultos, de otras áreas, le han pedido el libro porque también quieren aprender. El material ha sido utilizado por docentes de nivel primaria.

El libro cuenta, además, con un glosario que aclara desde qué implica la digestión, hasta la explicación, con nombre científico, de varias bacterias.

Acción riesgosa

Marleni Rodríguez señala que la microbiota está conformada por bacterias que viven en el intestino, que son la flora y que es normal encontrarlas. Enfatiza los riesgos de automedicarse. “Muchas veces nos tratamos sin un estudio que señale si las bacterias son microbiotas o patógenas” dice.

Al tomar un antibiótico sin el estudio necesario, se corre el riesgo de “barrer” con las bacterias que son beneficiosas para el organismo, provocando entonces quedar expuesto a otros riesgos.