Crean espacios ante falta de políticas públicas

“Todos compartimos el mismo dolor”, menciona Marco Girón, fotógrafo originario de Tenejapa, sobre cómo la falta de espacios en las instituciones públicas culturales fue una de las razones para crear, junto a Carlos de la Cruz y Eunice Sluch, Imagenarios, un proyecto cultural que busca construirse desde la colectividad.

“Nuestra necesidad de tener un espacio es justamente por esa falta o ausencia de programas y diagnósticos reales desde la cultura”, explica Girón. “Por eso ves muchos espacios en San Cristóbal y en otros lugares del estado”.

Marcos Girón, quien ya estuvo dentro de la parte institucional, reitera la falta de espacios lúdicos para que la ciudadanía pueda llegar a poner en práctica sus derechos culturales.

Eunice Sluch (Tejer, en tseltal) subraya la flexibilidad que Imagenarios, proyecto con cuatro meses de recorrido, tiene en contra posición con los espacios institucionales. “Porque hay diferentes públicos y no todos pueden adaptarse a esos espacios más institucionales y aquí sí se puede”.

Planeación pedagógica

Una de las mayores preocupaciones de Imagenarios es la creación de talleres integrales, que además de generar públicos, “formen seres humanos que sean conscientes de su entorno”, explica Girón, quien agrega que aprender lenguajes creativos “abre más el panorama de cómo te enfrentas a la vida”.

“La creatividad no tiene que ver sólo con el arte, se puede ser creativo en otros ámbitos”, señala Eunice, quien ha trabajado en talleres tanto con infancias y adultos; y acepta que “como adultos es más difícil que podamos aceptar nuestro ser creativo y reconocernos como personas creativas, que podemos imaginar más cosas”.

Público de San Cristóbal, difícil

Con su experiencia en otros proyectos, Marco Girón considera que es complicado que el público sancristobalense consuma arte. “Y yo creo que en otros lugares es así, como es cultural y luego si es gratis, no les interesa”.

Indica que son personas extranjeras o de otros lugares quienes consumen arte. “La gente como que ya tiene una dinámica muy establecida y no quieren salir de ese guión, les es muy difícil. Porque publicidad sí hacemos, pero es ir casi casi a sus casas y traerlos”.

Sin embargo, desde Imagenarios han optado por que el acercamiento de la gente “suceda orgánicamente, que nos vayan conociendo y cómo es el proyecto y su esencia”, agrega.