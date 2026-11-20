Un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), colaboró en la creación del nuevo Estándar de Competencias “Elaboración de dibujo in situ para registro arqueológico”.

Este instrumento establece las bases para evaluar y certificar las competencias de quienes se desempeñan como dibujantes en el ámbito arqueológico, particularmente en la elaboración de registros gráficos en campo de tipo planta, corte, alzado y perfil.

Contribución

Su implementación contribuirá a profesionalizar el trabajo de dibujo en proyectos arqueológicos y a fortalecer los mecanismos de evaluación y certificación, favoreciendo la competitividad y las oportunidades de empleabilidad de arqueólogas y arqueólogos, arquitectos, ingenieros civiles y dibujantes en general.

Este registro constituye una herramienta fundamental para documentar, reconstruir e interpretar los hallazgos, además de generar evidencia de valor histórico, científico y cultural. Se elaboró conforme a la metodología y los lineamientos del Sistema Nacional de Competencias.

Logro conjunto

La rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, comentó que este logro deriva del trabajo del Comité de Gestión por Competencias de Ciencias, Tecnologías y Artes de Chiapas, presidido por el secretario de Educación, Roger Mandujano, cuya integración estuvo a cargo de la Universidad, a través de su Entidad de Certificación y Evaluación.

Dicho Comité tiene como propósito identificar y analizar las necesidades de certificación del mercado laboral en los sectores que representa. Cuenta con la participación de las secretarías de Finanzas, Turismo, Salud y Medio Ambiente e Historia Natural; el INAH; la Agencia Digital Tecnológica del Estado y el Clúster de Tecnologías de la Información Hub-Tech.