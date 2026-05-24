Crean “Fraternidad Cultural Sancristobalense”

A dos años de que cumpla 500 años de fundación la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, fue creada la agrupación ciudadana “Fraternidad Cultural Sancristobalense”, que quedó encabezada por el presidente de la fraternidad, Milton Omar Tovilla Ozuna.

El emblemático Exconvento de La Merced, actual Museo del Ámbar, sirvió como escenario para la presentación que congregó a un buen número de invitados y representantes de los medios de comunicación.

Durante la ceremonia realizada este fin de semana, se llevó a cabo la toma de protesta de la Mesa Directiva para el periodo 2026-2029, así como la presentación de los 16 miembros fundadores.

Esta nueva organización está integrada por representantes de asociaciones civiles, sectores culturales, promotores y profesionales de los medios de comunicación social.

Acto

El acto protocolario estuvo a cargo de Juan Alonzo Cruz López, presidente de la Barra de Abogados de San Cristóbal, secretario general del Colegio Nacional de Doctores en Derecho y presidente del Club de Periodistas de San Cristóbal, quien tomó la protesta de ley a Milton Omar Tovilla Ozuna como presidente de la Fraternidad.

Trabajo en equipo

Tovilla Ozuna destacó el espíritu de colaboración de la agrupación: “La Fraternidad Cultural Sancristobalense, como su nombre lo indica, está dispuesta a trabajar en equipo para resaltar y difundir la cultura de nuestra ciudad, de cada barrio, espacio monumental, patrimonio arquitectónico y de los personajes que han dejado huella o que aún siguen entre nosotros y merecen nuestro reconocimiento”, afirmó.