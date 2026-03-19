Crean la jícara más grande de pozol

Habitantes del ejido Copoya, en Tuxtla Gutiérrez, llevaron a cabo la elaboración de la jícara más grande de pozol en Chiapas, con la intención de resaltar el valor histórico y cultural de esta bebida tradicional en la entidad.

Cientos de personas acudieron a las instalaciones del domo ejidal de usos múltiples para disfrutar del evento, el cual estuvo amenizado por música en vivo, la entrega de dulces tradicionales y de la gastronomía local.

Dimensiones

La jícara realizada en el ejido Copoya tiene 5 metros de diámetro y permite almacenar hasta 10 mil litros de la bebida emblemática.

La estructura está hecha de concreto armado y con una base de 2.5 metros. Tiene 1.80 metros de altura y 20 grados de inclinación.

Dentro de los invitados estuvo Jovani Salazar, quien agradeció la distinción del pueblo Copoya y acompañó a las autoridades a inaugurar la piedra que hizo referencia a la jícara de pozol.

Al tomar la palabra, dijo que las tradiciones y la cultura en Chiapas se preservan, sobre todo en los pueblos zoques.

Identidad cultural

El pozol forma parte de una bebida ancestral y lo realizado en Copoya se espera que pueda fortalecer la identidad dentro de las comunidades.

El ambiente del evento fue totalmente familiar, las personas asistentes -además de degustar la bebida- disfrutaron de las presentaciones de danzas folclóricas

También se realizaron las actividades como parte del Festival Zoque Wayejamá, a fin de que las nuevas generaciones conozcan parte de las raíces de este pueblo.