Crean mapa para observación de aves en la entidad

En alcance al trabajo ciudadano que realizan distintas asociaciones de pajareros, autoridades presentaron el nuevo Mapa Guía de Aviturismo en Tuxtla Gutiérrez, que busca sumar estrategias para fortalecer el turismo de naturaleza y promover el cuidado del entorno en la zona Metropolitana.

Es de mencionar que las asociaciones en el área Metropolitana vienen realizando este trabajo de observación contemplativa, monitoreo de aves y su sistema de habitad.

En este contexto el biólogo y observador Eligio Estrada dijo que se trata de un buen esfuerzo institucional, aunque debería escucharse a más asociaciones que mantienen con vida la observación.

No obstante, celebró el cuidado normativo de la práctica, pues dijo que esta herramienta reúne a los principales sitios de la ciudad para la observación de aves, y busca posicionar a la capital chiapaneca como un referente en este segmento turístico especializado.

Acciones

En esta guía se busca integrar los principales sitios para la observación de aves en la ciudad, el directorio de operadores especializados, la oferta de hospedaje y el decálogo de ética para la práctica responsable de esta actividad.

Durante la jornada, también se presentaron los resultados de las visitas realizadas en cada uno de los hotspots, así como la retroalimentación derivada de las guías de observación aplicadas in situ, con el objetivo de fortalecer la calidad y estandarización de la experiencia para visitantes y especialistas.

Asimismo, se compartieron las acciones programadas en materia de capacitación especializada en aviturismo, así como la iniciativa para la atención y fortalecimiento de eventos estratégicos como Chiapas Birding, Global Big Day y Christmas Bird Count.