Crean medidas para una movilidad más ordenada

Con el objetivo de contar con una movilidad más ordenada y prevenir accidentes en el municipio de Oxchuc, la Autoridad implementó nuevas disposiciones destinadas al transporte público.

Puntos

Las nuevas medidas que entraron en vigor este miércoles, establecen que los conductores de mototaxi deberán ser mayores de edad y portar su gafete de identificación visible. Las unidades que presten servicio público deberán estar debidamente registradas en una organización del sector.

Los vehículos deberán mantenerse en buenas condiciones físicas y mecánicas, evitando modificaciones y accesorios no permitidos.

Deberán circular a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, en el caso de los mototaxis.

Asimismo prohibe circular con música a alto volumen y generar escándalos en la vía pública y utilizarla como terminal, especialmente en las inmediaciones del parque Central y la entrada del mercado municipal.

A partir de las 10 de la noche, las unidades estarán sujetas a revisiones por parte de las autoridades de Seguridad Pública.

Propósito

Se dio a conocer que estas disposiciones buscan contribuir a una movilidad más ordenada, prevenir situaciones de riesgo y distinguir adecuadamente las unidades destinadas al transporte público de aquellas de uso particular.

Al respecto, César Gómez López, presidente municipal, hizo un llamado a propietarios, conductores y organizaciones de transporte a colaborar y cumplir con estos lineamientos, entendiendo que el orden y la seguridad son una responsabilidad compartida.