Crean módulo para combatir cobros abusivos de grúas

Con el objetivo fundamental de poner fin a los cobros indebidos y transparentar el servicio de grúa, fue inaugurado oficialmente en la capital chiapaneca un nuevo módulo de atención ciudadana dedicado a este sector.

El espacio nace de la coordinación entre la Conatram-Chiapas y las empresas concesionarias, atendiendo una demanda recurrente de la población.

Funcionamiento

El espacio funcionará como un punto único donde los usuarios podrán verificar que las tarifas aplicadas sean las oficiales, recibir atención y asesoría sobre el proceso de remisión de vehículos, presentar quejas y reclamos de forma directa y efectiva.

La implementación del módulo fue instruida por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, con el apoyo operativo del comisario de Seguridad Municipal, David Hernández Pérez, lo que garantiza su formalidad y respaldo institucional.

Sergio Antonio Rayo Cruz, representante del sector transportista, afirmó que esta medida “empodera al usuario”, dándole las herramientas para comprobar y exigir que los costos sean los correctos, evitando así abusos.

Abusos

Cabe recordar que el abuso en los cobros en los servicios de arrastre por parte de las grúas en el estado de Chiapas han sido denunciados constantemente sin que nadie tomara cartas en el asunto, por ello esta medida resultará de gran beneficio para la población en general.

En un gesto de acercamiento a la ciudadanía, el sector del servicio de grúas anunció que durante todo septiembre de 2025 se aplicarán descuentos especiales, lo que representará un ahorro directo para los automovilistas que requieran del servicio.

Para quienes prefieran realizar reportes de forma remota, se mantiene activa la Línea 0-7-2, disponible las 24 horas del día para sugerencias y reportes relacionados exclusivamente con las grúas en la ciudad.