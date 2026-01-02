Crean nueva Secretaría de Pesca en Chiapas

De manera urgente y en la última sesión del 2025, el Congreso del Estado reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública, para crear Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo, y transformar la Secretaría de Agricultura y Ganadería en la Secretaría del Campo. En otro momento el gobernador Eduardo Ramírez nombró a la nueva titular Judith Torres, otrora diputada local.

El trámite expuesto por el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura, ingresó con carácter de urgente en la última sesión ordinaria del Congreso, sin dar debates previos ni informes de viabilidad, más bien como acuerdo preliminar.

Aprobación

De esa manera, se aprobó la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, en materia de pesca y acuacultura.

En este punto, abordó la diputada María Reyes Diego Gómez, quien expuso sus argumentos a favor destacando que: "es una reforma trascendental para la pesca y acuacultura del estado".

Sin dar detalles de temas técnicos ni recursos, se limitó a señalar que la política humanista y sostenible se distingue por fortalecer la producción y dignificar la actividad de las y los pescadores y el uso autosustentable de la pesca.

La diputada María Reyes Diego Gómez, solicitó al pleno avalar la reforma para reconvertir la Secretaría de Agricultura y Ganadería en Secretaría del Campo y crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo, con el objetivo de dotar de mayores herramientas al sector pesquero y fortalecer su desarrollo en la entidad.

Posteriormente, el gobernador Eduardo Ramírez designó como titular de la nueva Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo a Judith Torres Vera.