Crean “puente” para auditar dinero federal

La Federación incrementará las auditorías de fondos federales en Chiapas, asimismo, se dará continuidad a las fiscalizaciones de ejercicios pasados y se determinó reforzar la vinculación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La funcionaria estatal explicó que estos acuerdos se tomaron en el marco de la Tercera Entrega de Informes Individuales de Auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 2024, realizada por la Auditoría Superior de la Federación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se acordó un “puente” institucional en favor de la transparencia.

Acto

Este acto institucional, dijo, sirvió para fortalecer la coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y los estados, por lo que la presencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Chiapas refrendó la disposición de trabajar de manera coordinada con las instancias federales de fiscalización.

Federal

Explicó que en la Cuenta Pública 2024, se reportó el ejercicio de más de nueve billones de pesos provenientes de los impuestos de las y los mexicanos, recursos que se traducen en obras, infraestructura, servicios y programas en todo el país.

Actualmente se fiscalizan 186 entidades federales —frente a 140 en años anteriores— y para 2025 se auditarán mil 265 municipios, más de la mitad del país, lo que representa un incremento de 48 por ciento respecto a 2017.

Además, la creación de la Guía Básica para la Contratación Pública, instrumento que se busca elevar a rango de ley y vincular a la certificación obligatoria de las personas servidoras públicas responsables del ejercicio de recursos.

Informes

La Tercera Entrega de Informes de la Cuenta Pública 2024 comprendió mil 566 auditorías —de un total de 2 mil 264 realizadas en todo el ejercicio—: 153 de Cumplimiento Financiero, 35 de Desempeño y mil 378 al Gasto Federalizado, concentradas principalmente en estados y municipios.

Se identificaron más de 5 mil millones de pesos pendientes de aclarar en el ámbito federal y más de 54 mil millones de pesos en el sistema subnacional.