Crean salchicha vegetariana con flor de cuchunuc

Una salchicha vegetariana, adicionada con flor de cuchunuc y con gran beneficio nutricional es una realidad.

Este nuevo alimento destaca por dicho ingrediente consumido por la cultura zoque, sin embargo ha obtenido gran notoriedad gracias a distintas ferias gastronómicas.

Proyecto

Se trata de un proyecto elaborado por Patricia Velasco, egresada de la licenciatura en Ciencias y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), quien destacó que la idea es que el proyecto finalice en un producto funcional para el consumo público.

La ahora maestrante de Alimentación y Nutrición Sustentable de la misma universidad, dijo que por sus ingredientes, estas salchichas pueden ser consumidas por un vegano, un vegetariano o una persona intolerante al gluten, porque contiene almidón de malanga, un sustituto que tiene mayor capacidad de absorción.

Beneficios

Enfatizó que la salchicha es alto en proteína, fibra, y está estudiando que tipo de minerales contiene. Hasta ahora el avance es significativo, pero faltan algunas pruebas, como la vida de anaquel para ver si en un mes continúan sus propiedades organolépticas, como sabor, olor, textura, color, para ver si no hay una degradación.

“También falta hacer la determinación de cenizas, determinación de minerales, si persisten los compuestos fenólicos en el producto, capacidad antioxidante”, expresó.

La investigadora indicó que la elaboración ahora es un poco laboriosa, aunque no quiere decir que no puede salir al mercado, ya que por los ingredientes no tiene un proceso costoso.

En el caso de la flor de cuchunuc, que es de temporada, mencionó que se puede conservar al vacío después de un secado de 40 a 60 grados, durante 24 horas; así se puede tener disponible siempre, sin perder sus propiedades.