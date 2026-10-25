Crean sazonador con productos naturales

Lo que nació como un proyecto que buscaba preservar la cocina y cultura culinaria de Chiapas, se convirtió en un emprendimiento que comenzó a exponerse en distintos municipios, aseguró Javier Balcázar, productor y emprendedor chiapaneco, quien creó un sazonador elaborado a base de verduras deshidratadas y productos naturales.

Relató que este producto es 100 por ciento libre de conservadores y la intención es darle un giro a la cocina chiapaneca mediante condimentos accesibles, prácticos y económicos.

Origen

El proyecto nació de su gusto por cocinar y de la búsqueda de sazonadores sanos para su familia, especialmente para sus hijos, según relató en entrevista, “Nuestra frase está hecha con todo el corazón porque se crea precisamente para uso familiar”, expresó.

Balcázar señaló que su aprendizaje culinario proviene de su madre y de la cocina que se conserva en el norte del estado, la cual describió con un sazón “muy sabroso y característico”.

Actualmente el producto se comercializa en tiendas de conveniencia de conocidos de la región y se distribuye en varias partes de aquella zona de Chiapas, aunque aún no sale de la entidad.

Pide ayuda

El emprendedor indicó que busca apoyo de instituciones gubernamentales para abrir puertas y comercializar el producto con todas las normas de salubridad.

Recientemente se unieron a la semana gastronómica organizada por Canirac y agradeció el respaldo que han recibido a través de la Secretaría de Trabajo para inscribirse en Marca Chiapas.

Finalmente, invitó a los chiapanecos a conocer “Sazonarte” y darle la oportunidad de demostrar que es un producto hecho con dedicación, con mucho sabor y potencial para arraigarse en la cocina chiapaneca.