Crean sistema de tratamiento de aguas residuales

Hasta un 80 % de contaminantes de aguas residuales a la salida de un reactor microbiológico, ha logrado remover un sistema de tratamiento desarrollado por profesores-investigadores y estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

La investigación continúa con una segunda etapa de depuración mediante humedales artificiales, con la meta de alcanzar una remoción del 90 % o más y aprovechar el agua tratada en el riego de las áreas verdes de Ciudad Universitaria.

Integrantes

En el proyecto participan los investigadores Carlos García Lara, Hugo Alejandro Nájera Aguilar y Pedro Vera Toledo, de Ingeniería Ambiental, así como Juan Antonio Araiza Aguilar, profesor de la Sede Reforma.

El investigador Carlos García Lara, explicó que el proyecto denominado: Tren de tratamiento para la remoción de contaminantes en aguas residuales de drenaje, de cafeterías y restaurantes, busca evaluar la eficiencia de diferentes configuraciones de humedales para reducir los contaminantes presentes. La iniciativa responde a la necesidad de aprovechar eficientemente los recursos hídricos ante los desafíos relacionados con la disponibilidad de agua.

Desarrollo

El proceso comienza con la captación del agua residual. En una primera etapa, se separan las grasas y aceites, además de sólidos sedimentables.

Posteriormente, el agua clarificada pasa a un reactor empacado con material que contiene consorcios microbiológicos, cuyos microorganismos contribuyen a degradar los contaminantes presentes en el líquido.

El siguiente paso es someter el agua a un proceso complementario mediante tres humedales artificiales, con el propósito de incrementar su depuración y determinar la eficiencia del sistema completo.

Estos humedales contienen plantas de la especie Canna indica, conocida como platanillo, nativa de las regiones tropicales de América, incluido México.