Crear una red general de instituciones de Salud: Omar Gómez

Luego de tomar protesta como representante gubernamental ante el Instituto Mexicano del Aseguro Social (IMSS), el titular de la Secretaría de Salud, Omar Gómez, consideró que para hacer frente al histórico rezago en salud de Chiapas es necesario crear una gran red de vinculación entre todas las dependencias, IMSS, Issste, Isstech, Salud, pero de igual forma incluir a universidades y académicos para ejercer acciones prioritarias.

Hay temas como el dengue, la vacunación y acciones contra el paludismo, materia en la que se ha tenido importantes logros. Mediante un trabajo conjunto sería posible tener mejores resultados, dijo el doctor Omar Gómez, en el marco de su toma de protesta como representante propietario del Sector Gubernamental ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chiapas.

Comentó que, por ejemplo, en Tapachula participó en la inauguración del primer consultorio PrevenIMSS y consultorio PrEP en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) Campus IV, espacios que estarán al servicio de estudiantes y personal docente.

Dijo que el uso de estos consultorios representa un compromiso con la promoción de la salud, la prevención y la construcción de una universidad saludable, desde la cual se atienden necesidades fuera de los nosocomios, que reducen las incidencias generales.