Creará el IMSS un nuevo modelo de cuidado infantil

En Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construirá Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) los cuales sustituirán a las guarderías convencionales mediante un proyecto de infraestructura integral y una visión educativa-formativa enfocada al desarrollo de las infancias.

Los espacios sustituirán paulatinamente a los modelos de guarderías convencionales directas y subrogadas, informó Ana Balboa, jefa de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Chiapas.

Modelos

Explicó que los CECI son un modelo con enfoque en educación, seguridad, alimentación, integración, equidad y visión integral para el México contemporáneo que recibirá niños de entre 43 días hasta cuatro años de edad.

Dijo que estos modelos son una iniciativa nacional ordenada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, desde el pasado 15 de enero que busca crear mil unidades CECI en todo el país, por lo que iniciaron los procesos administrativos de creación en Chiapas.

Es por ello que se tienen, inicialmente, 10 CECI proyectados para Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y posiblemente Palenque y Comitán.

Se trata, dijo, de un compromiso de la presidenta del país que asume el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, como parte de la agenda de género en la creación del Sistema Nacional de Cuidados y que en Chiapas está teniendo el impulso del director Hermilo Domínguez, para atender las necesidades de las y los chiapanecos.