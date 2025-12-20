Crearán andador gastronómico en la Fiesta Grande

A días de la celebración de la Fiesta Grande de Enero, una de las fechas más esperadas y populares de Chiapa de Corzo, la Secretaría de Turismo estatal (Sectur) y el ayuntamiento local anunciaron las actividades de esta festividad que incluyen un nuevo corredor gastronómico y un proyecto para instalar un ícono monumental sobre la chiapaneca.

Segundo Guillén Gordillo, coordinador general Ejecutivo de la Sectur, adelantó que la novedad para esta edición será la creación de un corredor, el cual conectará el parque central con el templo de Santo Domingo y se espera sea inaugurado durante las festividades de esta tradicional fiesta.

Respecto al proyecto para instalar una escultura monumental de la chiapaneca, figura emblemática de la danza tradicional, en un área cercana a Santo Domingo, dijo que es un proyecto interesante que busca crear un nuevo punto turístico dentro del pueblo, así como potencializar la venta de artesanías de laca.

No obstante, precisó que esta iniciativa aún está en proceso de consulta. “El gobernador nos ha instruido que todo lo que hagamos tiene que ser consultado al pueblo, para que sea realmente legitimado por el propio chiapacorceño”, subrayó.

Coordinación

El coordinador resaltó que existe una estrecha colaboración con el presidente municipal, Límbano Domínguez, para la organización de esta festividad, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

“Traemos muy buenas conversaciones con el presidente municipal”, afirmó Guillén Gordillo, quien detalló que como parte de las acciones de promoción, la fiesta fue presentada ante medios de comunicación nacionales y touroperadores mayoristas en la Ciudad de México, con el objetivo de incentivar la venta de paquetes turísticos con anticipación.