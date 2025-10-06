Crearán lactario y albergue para mujeres

Con el objetivo de garantizar espacios dignos, seguros y saludables a madres lactantes, el Cabildo de San Cristóbal de Las Casas avaló la propuesta para la creación de un lactario municipal y la gestión de un albergue para mujeres lactantes en el Hospital de la Mujer.

Detallaron que esta iniciativa es una propuesta de la regidora Laura Gabriela Muñoz Montoya, presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia.

Un derecho

Se dio a conocer que lactancia materna es un derecho humano y una inversión, recordando que la Organización Mundial de la Salud recomienda mantenerla hasta los dos años o más.

Señaló que muchas madres carecen de espacios adecuados para amamantar por lo que un lactario en el Ayuntamiento permitirá a las trabajadoras ejercer este derecho en un ambiente seguro e higiénico, mientras que el albergue ofrecerá un refugio temporal a las mujeres provenientes de comunidades lejanas que acompañan a sus hijos hospitalizados.

Reunión

Tras el análisis y la exposición de motivos, los integrantes del Cabildo incluidos el síndico y la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, expresaron su respaldo a la iniciativa resaltando la importancia de fortalecer políticas públicas que promuevan la salud, equidad y bienestar de las mujeres y la niñez sancristobalense.