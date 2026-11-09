Crearán más comités de cuidado del agua

Más de 50 municipios de Chiapas han sido abarcados por la estrategia de Asambleas de Gobernanza por el Agua, mediante la cual la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) conforma comités de gestión comunitaria para garantizar el sostenimiento de la infraestructura hidráulica y el cuidado de los afluentes.

Karina Montesinos Cárdenas, directora del organismo, detalló que la incorporación de la obra hidráulica a la CEAS propicia la creación de estos comités a través de los comités de Contraloría Social.

La participación de las comunidades no solo vigila la ejecución de los trabajos, sino que los integrantes se encargan de garantizar que los manantiales, ríos y arroyos de donde se capta el agua permanezcan sanos y con la capacidad suficiente para abastecer a la población.

Respuesta

Aseguró que la respuesta de las agrupaciones comunitarias ha sido positiva, “estamos muy contentos de trabajar coordinados, siempre he creído que para que pueda haber eficiencia en los proyectos que el gobierno coloca a la ciudadanía debe de haber una apropiación de la comunidad”, señaló.

Advirtió que cuando se deja fuera el elemento humano y comunitario en un proyecto, por lo regular estos están condenados al fracaso, por lo que se procuran canales de comunicación abiertos para que las comunidades sean partícipes y ayuden a cuidar el recurso hídrico.

Montesinos Cárdenas adelantó que la intención es ampliar la cobertura, tan solo en este año se crearon 50 comités y la meta es que para el 2027 se duplique este número a los municipios a donde hace falta llegar.

“Donde tengamos una obra queremos tener un comité”, puntualizó.

Labor

Recordó que la labor de estas agrupaciones consiste en mantener limpios los afluentes durante la temporada de lluvias para evitar inundaciones provocadas por la basura.

Subrayó que cuidar el agua y los ríos es una responsabilidad compartida que requiere la participación activa de las autoridades y las comunidades.