Chiapas tendrá un nuevo grupo de élite, con la intención de que mantengan una vigilancia constante en las zonas serranas de la entidad.

Se trata, dijo el secretario de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, del Grupo de Operaciones Rurales Pakal (Gorup).

Reclutas

La dependencia estatal, añadió, se mantiene fortalecida y los 50 nuevos elementos se sumarán al estado de fuerza de 850 integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

El Gorup, explicó, se mantendrá en actividad 25 días seguidos por siete de descanso, pero siempre habrá una fuerza de tarea desplegada en dos equipos en las zonas más alejadas.

A esto, dijo, se le suman las acciones de certificación que tendrá un equipo de paracaidistas, lo que fortalece el trabajo de estos elementos en caso de que sea necesario que lleguen a áreas remotas.

Actualmente, mencionó el secretario Aparicio Avendaño, Chiapas tiene 17 municipios que son vigilados en la seguridad por un mando único, esto a solicitud de las autoridades municipales.

Cada alcalde que pida el apoyo, reiteró, la SSP estará en la disposición de apoyar a los ayuntamientos para mantener el orden.