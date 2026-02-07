Crearán red de reservas en San Cristóbal

En el marco de la creación de la nueva reserva natural protegida, Boy Te Tik, nacida de la donación de 500 hectáreas por parte de la comunidad El Aguaje, la Comisión de medio ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático del ayuntamiento de San Cristóbal lanzará una convocatoria para formar una red de áreas protegidas.

Así lo informó el cuarto regidor, Fidel Kalax, presidente de dicha comisión. En entrevista dijo que la idea nació desde hace años por parte de las asociaciones civiles dedicadas al medio ambiente. Con el tiempo lograron crear una coordinación de reservas donde actualmente hay seis integrantes: Parque El Encuentro, Moxviquil, reserva Huitepec, Montetik y los polígonos de los humedales.

Acercamiento

Cuando la comisión se acercó a las asociaciones, la propuesta, señala Kalax, fue hacer más grande dicha red. Para esto se lanzará una convocatoria permanente a todas las reservas naturales. Al final de la administración esperan tener por lo menos 20 reservas en la red.

El regidor indica que San Cristóbal cuenta con muchas reservas, las cuáles son usadas cómo parques con distintos perfiles. Por ejemplo, El Arcotete, Las grutas de mamut o Montetik son parques ecoturísticos manejados por cooperativas o comités vinculados al comité de gobernanza de los ejidos.

Aquellas reservas que decidan ser parte de la red obtendrán algunos beneficios, señaló el regidor, entre los que se encuentran la introducción de capacitación y orientación técnica y el monitoreo de la salud de árboles, los cuáles en ocasiones padecen de plagas. Además de que los sumaran a la estrategia contra incendios y en las medidas de reforestación.