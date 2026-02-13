Crearán red regional de búsqueda de personas

En el marco de la Clausura del Encuentro Regional Sur-Sureste sobre Búsqueda de Personas Desaparecidas, Elizabeth Santiago, presidenta de la Comisión Estatal de Búsqueda, alertó que muchos de los casos de desapariciones inician o terminan en estados vecinos, por ello la urgencia de crear una red regional de búsqueda.

Dijo que la colaboración entre estados fortalece las acciones de búsqueda de personas desaparecidas compartiendo cifras e investigaciones, además de un diálogo e intercambio de experiencias que permitan consolidar el trabajo conjunto.

Argumentó que estas reuniones regionales son indispensables para estados vecinos, pues mayormente las personas desaparecen en situaciones de tránsito o en algunos casos, las ocurren en entidades federativas colindantes.

En el evento también participó el colectivo denominado Madres en Resistencia Chiapas que expuso su permanente interés por tener resultados en la búsqueda de sus familiares.

Frontera

Por su parte, la comisionada nacional de Búsqueda de Personas, Martha Lidia Pérez Gumecindo, dijo que se busca un trabajo compartido entre las autoridades y la sociedad civil, dado que Chiapas es un escenario de riesgo, particularmente por su linea fronteriza con Centroamérica.

Dijo que urge colocar al centro el fortalecimiento institucional de los mecanismos de búsqueda, la coordinación entre niveles de gobierno y la atención integral a las familias, bajo un enfoque de derechos humanos.