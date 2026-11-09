Crearán registro de desaparecidos y de abandonados

El Centro de Dignificación Humana iniciará un programa para el registro de desaparecidos en la frontera sur relacionados con la movilidad humana, tanto de extranjeros como nacionales deportados de Estados Unidos, así como de personas abandonadas en la región.

El director del organismo de protección a migrantes, Luis García Villagrán, sostuvo que en el 2024 se reportaron 94 desapariciones; en el 2025, 170 y en lo que va de este año ya superan los 200, situación que es preocupante, ya que “incluye a extranjeros y nacionales”.

Abandonados

Mencionó que entre los desaparecidos se encuentran quienes han sido deportados de Estados Unidos y llegan a Tapachula, donde son recibidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) y los traslada al Centro de Atención en el estacionamiento del Estadio Olímpico, en donde lamentablemente los abandonan y no les dan seguimiento.

Expresó que no hay un registro oficial de desaparecidos y al tratarse el tema de la movilidad como de seguridad nacional, el Gobierno Federal es el responsable pero también omiso a la problemática.

Indigencia

García Villagrán informó que también procederán a realizar recorridos por las diversas zonas de la ciudad para detectar y registrar a los indigentes que se quedan en Tapachula producto de las deportaciones.

“Hay muchos migrantes que deberían ser atendidos, viviendo en las calles, en los parques, en los basureros y bajo los puentes, pero lamentablemente ninguna autoridad quiere tomar el asunto en sus manos”, sostuvo.

Asimismo, pidió que ante el ingreso de nuevas caravanas migratorias procedentes de Centroamérica, sean atendidas por el INM para evitar que sean presas de la delincuencia organizada que opera en la ruta migratoria costera.