Crearon proveedores para cobrarle a San Juan Bosco

Francisco Darwin Trejo, subgerente general de la cooperativa Caja Popular San Juan Bosco, informó que Enoc Hernández creó proveedores fantasmas a las que la Caja compró cosas, creando facturas por arriba de los 400 millones de pesos y por las que ahora demandan a la institución.

Sin embargo, Darwin Trejo señaló que esas compras fueron celebradas por el propio Enoc Hernández, quien interpuso dichas demandas en Guadalajara, lugar donde, señala, le pusieron “un alto” y desconocieron a esas empresas. “Porque es imposible que la Caja compre eso” agregó.

Sesiones informativas

De igual forma, Rosa Elvira Flores Sánchez, presidenta del consejo de administración de la Caja, informó que han hecho sesiones informativas en las distintas sucursales de la institución donde el abogado ha actualizado de la situación a los socios.

Reiteraron que la exigencia sigue siendo la cárcel para el responsable, lo que representaría justicia para los 49 mil socios adultos y los 15 mil menores. También piden que se devuelva el dinero que es ahorro de gente humilde.

Los representantes expresaron su confianza en las instituciones chiapanecas, sobre todo por la voluntad que muestra el presidente del Tribunal Superior por solucionar la situación de la Caja.