Crece 15.8 % la producción de constructoras

El valor de producción de las empresas constructoras en Chiapas aumentó 15.8 por ciento en agosto de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior; sin embargo, el repunte no se reflejó en la generación de empleo, pues el personal ocupado disminuyó 13 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Números negativos

Los resultados, también mostraron una reducción de 15.3 por ciento en las horas trabajadas durante el periodo de referencia, mientras que las remuneraciones medias reales registraron un incremento de apenas 0.9 por ciento.

Con esta caída, Chiapas acumuló siete meses consecutivos con menos trabajadores en las empresas constructoras que en los mismos meses de 2025, de febrero a agosto.

Además, la disminución de 13 por ciento registrada en agosto fue la quinta más pronunciada del país, mientras que a nivel nacional el personal ocupado creció 0.9 por ciento.

Aunque el valor de producción mantuvo una variación anual positiva, el crecimiento fue menor al observado en meses anteriores.

En julio, las constructoras chiapanecas reportaron un aumento de 51.4 por ciento, mientras que en junio el avance fue de 37.7 por ciento.

El comportamiento del sector también estuvo marcado por retrocesos al inicio del año, cuando el valor de producción cayó 23.9 por ciento en febrero y 8.5 por ciento en abril.

Con el resultado de agosto, Chiapas se ubicó en el lugar 13 entre las 32 entidades federativas por crecimiento del valor de producción, por encima del promedio nacional de 10.7 por ciento.

Otro indicador es el índice de personal ocupado, cuya base de referencia es el promedio de 2018, equivalente a 100 puntos. En agosto de 2026, Chiapas registró 34.4 puntos, lo que evidencia que el nivel de empleo en las constructoras permanece muy por debajo del registrado hace ocho años.

Con este resultado, la entidad tuvo el segundo índice más bajo del país, solo por encima de Michoacán, que reportó 34 puntos. En contraste, el promedio nacional se ubicó en 83.3 puntos.