Crece 2.56 % la actividad económica en la entidad

La actividad económica en Chiapas reportó un crecimiento anual de 2.56 por ciento al cierre del tercer trimestre de 2025, en el balance de los últimos cinco años, del tercer trimestre de 2020 al mismo periodo de 2025, el crecimiento acumulado alcanzó 15.60 por ciento.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee), presentado por la Secretaría de Finanzas en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, el nivel más alto se observó en el primer trimestre de 2025, mientras que el más bajo se registró en el tercer trimestre de 2020.

Sin considerar la minería petrolera, el Itaee mostró un incremento anual de 1.99 por ciento; no obstante, frente al trimestre previo presentó una reducción de 1.72 por ciento.

En el acumulado de cinco años, el crecimiento fue de 14.70 por ciento, con su punto máximo también en el primer trimestre de 2025.

Actividades económicas

Por sectores productivos, las actividades primarias, que comprenden agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, crecieron 5.10 por ciento anual. En contraste, respecto al trimestre inmediato anterior reportaron una caída de 18.81 por ciento.

En el periodo de cinco años, el aumento acumulado fue de 9.57 por ciento, con mayor dinamismo en los primeros trimestres de cada año, impulsado por las cosechas de maíz y café, así como la producción bovina.

En las actividades secundarias, excluyendo la minería petrolera, el estado registró una disminución anual de 2.38 por ciento y una baja de 20.55 por ciento frente al trimestre previo.

Aunque la tendencia general muestra recuperación en el lapso de cinco años, la variación acumulada entre el tercer trimestre de 2020 y el mismo de 2025 fue negativa en 1.33 por ciento.

Por su parte, las actividades terciarias, relacionadas con comercio y servicios, aumentaron 2.70 por ciento anual y 5.06 por ciento respecto al trimestre inmediato anterior.

En el comparativo de cinco años, el crecimiento acumulado fue de 19.08 por ciento, posicionándose como el sector con mayor dinamismo en la entidad.

Entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo de 2025, Chiapas se ubicó entre las entidades con mayor variación positiva en este rubro.

En actividades primarias Chiapas ocupó el segundo lugar; en las secundarias, la entidad chiapaneca registró la mayor contribución positiva; y en el sector terciario encabezó la participación porcentual en la región.