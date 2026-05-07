Crece 39 % la participación social en simulacro

A las 11 de la mañana de este miércoles sonó el sistema de alertamiento, en miles de celulares llegaron mensajes preventivos, debido a que este 6 de mayo se realizó un ejercicio de simulacro de sismo con magnitud de 8.2.

Chiapas fue una de las entidades que participó en la convocatoria nacional, toda vez que se trata de uno de los estados con las cifras más altas en relación a los temblores.

En Tuxtla Gutiérrez participaron diversas instituciones, además de empresas privadas y un sector de la población. La idea es conocer los protocolos para saber qué hacer antes, durante y después de un sismo.

En el caso del personal que labora en el Poder Ejecutivo Estatal, se informó por parte de un Comité que se activó el sistema de alertamiento y se realizó la evacuación de los trabajadores de manera ordenada.

Cifras

Los datos de la Secretaría de Protección Civil, que dirige Mauricio Cordero, detallaron que para la edición de este primer simulacro 2026 se tuvo un crecimiento de participación de 39 % en función de lo ocurrido el año pasado.

Es decir, se registraron en la plataforma 552 mil 106 personas, y el año pasado fueron 396 mil 847 participantes.

Las estadísticas indican que ahora Chiapas se mantiene en el tercer lugar nacional sobre la cantidad de los temblores, al concentrar dos mil 619 de los 15 mil 312 sismos que se habían contabilizado al cierre de esta nota.

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas, confirmó que en este primer Simulacro Nacional 2026, se sumaron alrededor de 10 mil 721 inmuebles en los 124 municipios del estado.

La dependencia estatal explicó que cuentan con un plan para sismos que se extiende a las 15 regiones de la entidad, con mil 823 elementos especializados, además de 206 unidades de emergencias y 86 ambulancias.

Además de nueve unidades de ataque rápido, así como dos helicópteros, una aeronave y también una ambulancia acuática.