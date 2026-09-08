Crece 90 % llegada de pasajeros al puerto

Puerto Chiapas tuvo un crecimiento del 90.2 por ciento en la llegada de pasajeros durante los primeros siete meses del año, lo que lo colocó como el puerto con el mayor dinamismo en la región del Pacífico, de acuerdo con datos revelados por la Secretaría de Turismo federal.

Este repunte forma parte de un desempeño nacional positivo; se reveló que entre enero y julio de 2026 los puertos del país recibieron 7.5 millones de pasajeros de crucero en dos mil 45 arribos.

El total de llegadas representó un incremento de 16.2 por ciento en el flujo de viajeros y de 11.9 por ciento en el número de embarcaciones, en comparación con el mismo periodo de 2025.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que el crecimiento confirma la confianza de las navieras en México y consolida al país como un destino atractivo para el turismo de cruceros.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina, en el Pacífico se contabilizaron dos millones 535 mil 467 pasajeros, un incremento de 32.1 por ciento anual. Dentro de esta zona, además de Puerto Chiapas, sobresalieron Mazatlán, con 66.6 por ciento, y Cabo San Lucas, con 56.6 por ciento.

En la región Golfo-Caribe, los pasajeros sumaron cuatro millones 917 mil 388, lo que implicó un alza de 9.4 por ciento frente al mismo lapso de 2025.

Cozumel y Quintana Roo registraron tres millones 79 mil 763 pasajeros, con un crecimiento de 10.5 por ciento, mientras que Progreso, Yucatán, contabilizó 336 mil 783 viajeros, con un incremento de 19.7 por ciento.

Rodríguez Zamora añadió que el promedio de pasajeros por crucero también creció 3.9 por ciento, al pasar de tres mil 508 en 2025 a tres mil 644 en 2026, lo que refleja una mayor llegada de visitantes a bordo de cada embarcación.

La funcionaria subrayó que cada crucero representa visitantes, experiencias y oportunidades para las familias que viven del turismo; reiteró que el objetivo es seguir creciendo de manera sostenible para generar mayor bienestar y prosperidad compartida en las comunidades receptoras.