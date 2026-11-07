Crece consumo de alcohol en menores durante fiestas

En Tapachula, como en muchos otros lugares de México, se registra un marcado aumento en el consumo de bebidas embriagantes durante las festividades de fin de año. El alcohol es la sustancia más consumida, incluso en niños de apenas 12 años.

Convivencia social

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) Tapachula advirtió que los dos últimos meses del año son los de mayor riesgo, por el aumento de reuniones, fiestas y convivencias donde el consumo de bebidas alcohólicas se normaliza en menores de edad.

La directora del CIJ Tapachula, Ana Lidia Ovando Gordillo, dio a conocer que en la ciudad el alcohol sigue siendo la sustancia que más se consume y la droga de inicio en la mayoría de los adolescentes y jóvenes.

Lamentó que la edad de inicio para el consumo de bebidas embriagantes sea cada vez más temprana, ubicándose aproximadamente entre los 12 y 19 años, una etapa en la que el cerebro aún está en desarrollo y los adolescentes son más vulnerables a la información que circula en redes sociales.