Crece consumo de café importado en Chiapas

El productor de café en Chiapas, Edgar Ángel Ventura, comentó que aunque el estado es referente nacional en la producción y calidad del aromático, ahora se tienen reportes del aumento en la importación de este producto desde Brasil, lo que podría traer un efecto negativo a la entidad.

El productor en el municipio de Montecristo de Guerrero recordó que este 1º de octubre se conmemoró el Día Internacional del Café, para resaltar el papel que tienen las personas que se dedican a esta actividad.

Hacen conciencia

Pidió hacer consciencia de lo que hay atrás de una taza de café y de todo lo que tiene que hacer una familia para cumplir con su se proceso.

Refirió que en la entidad hay más de 300 mil familias que dependen de la cosecha del café, las cuales se distribuyen en más de 80 municipios del estado.

“En todo el territorio nacional, Chiapas tiene el primer lugar en la producción, pero es indispensable que las personas promuevan el consumo local en vez de optar por un sobre soluble”, compartió.

Comprar lo hecho en casa, remarcó Edgar Ángel, ayudará a los productores y a las familias, sobre todo, fortalece que se esté consumiendo lo que se produce en el estado.

Gran capacidad

“Ahora se tiene una gran capacidad por parte de las organizaciones para exportar el producto hacia Europa, Asia y Estados Unidos ante la demanda mundial, sin embargo, mucho café que se consume en el territorio nacional es importado”, enfatizó.

Las recientes cifras indicaron que México se ubicó en el tercer lugar en la lista de países que importan el aromático desde Brasil.

Aunque no se percibe dentro de la parte social esto ocurre con los llamados solubles y ahí la importancia de que las personas en Chiapas puedan fomentar la compra del café local. Actualmente un kilo de este producto en la entidad ronda en los 290 a 300 pesos.

Fomentar el consumo local, aclaró, no es pelear con nadie, al contrario, es importante que se les diga a las familias el valor que tiene el café, tomando en cuenta que en los próximos años este producto podría volverse más codiciado por lo complicado que resultará cosecharlo por diversos factores.