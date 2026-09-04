Crece decomiso de fauna silvestre en 2026

En lo que va del 2026, el rescate de fauna silvestre ha aumentado en comparación con el año anterior; esto de acuerdo con la percepción del biólogo Jerónimo Domínguez Laso; actualmente, el Centro de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Flora y Fauna Silvestre (Comaffas) se encuentra al límite de espacio y recursos.

Domínguez Laso explicó que en la actualidad han recibido entre 80 y 90 ejemplares, entre mamíferos, aves y reptiles, incluyendo boas, serpientes no venenosas y pericos.

Aclaró que las instalaciones actuales no permiten albergar un mayor número de animales, por lo que se encuentran en un proceso de reintegración de aquellos que ya completaron su rehabilitación, a la espera de la documentación final de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Especies decomisadas

El biólogo destacó que las especies decomisadas varían según temporadas; explicó que en épocas de lluvia aumentan los avisos por serpientes que se refugian en zonas urbanas, mientras que recientemente se ha reportado el decomiso de tortugas bebé que pretendían ser comercializadas sin papeles.

En el caso de los pericos y loros, lamentó que sean extraídos del medio silvestre, muchas veces mediante la tala de árboles, y que los ejemplares mueran o queden con dificultades para ser reintegrados a su hábitat.

Domínguez Laso consideró que el decomiso de fauna silvestre se ha mantenido constante o incluso ha aumentado de forma ligera en los últimos dos años, aunque el centro no ha podido ampliar su infraestructura ni sus recursos para atender más animales.

Advirtió que recibir más ejemplares sin las condiciones adecuadas derivaría en hacinamiento y maltrato, por lo que apelan a la responsabilidad y a la conciencia ciudadana; subrayó que la educación ambiental es una herramienta clave para reducir el tráfico ilegal y la extracción de especies.