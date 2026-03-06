Crece economía informal en Chiapas

La economía informal en Chiapas registró un crecimiento anual de 2.8 por ciento durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (Meitef) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte señaló que el Valor Agregado Bruto (VAB) de este sector en la entidad se ubicó por encima del promedio nacional, que fue de apenas 0.1 por ciento en el mismo periodo, lo que refleja una mayor dinámica de las actividades económicas que operan fuera de la formalidad en el estado.

Al desagregar los datos, el organismo indicó que el sector informal, integrado principalmente por unidades económicas propiedad de los hogares que operan sin personalidad jurídica, registró un incremento anual de 2.6 por ciento.

Por su parte, las otras modalidades de la informalidad, que incluyen a trabajadores sin seguridad social dentro de unidades económicas formales, avanzaron 3.0 por ciento.

Contribución

En términos de su contribución al crecimiento nacional, Chiapas aportó 0.07 puntos porcentuales al incremento de la economía informal del país.

De este total, el sector informal contribuyó con 0.06 puntos, mientras que las otras modalidades sumaron 0.08 puntos.

Respecto al empleo, el estado reportó un aumento anual de 1.8 por ciento en los puestos de trabajo remunerados dentro de la economía informal.

Dentro de este indicador, el sector informal presentó un crecimiento significativo de 10.5 por ciento; sin embargo, las otras modalidades registraron una ligera disminución de 0.2 por ciento.

A pesar de ello, la entidad contribuyó con 0.07 puntos porcentuales al crecimiento nacional de los puestos de trabajo en la informalidad.

En materia de ingresos, las remuneraciones a precios corrientes en la economía informal de Chiapas mostraron un incremento anual de 12.2 por ciento, una de las variaciones más altas registradas a nivel nacional, donde el promedio fue de 6.9 por ciento.

De forma particular, las remuneraciones del sector informal crecieron 24.6 por ciento anual, lo que representó una aportación de 0.50 puntos porcentuales a la variación nacional.

En contraste, las otras modalidades de informalidad registraron un aumento de 8.5 por ciento, contribuyendo con 0.39 puntos.