Crece la circulación de billetes falsos

En los últimos días, en Tapachula, Huixtla y Ciudad Hidalgo, comerciantes han reportado a sus organizaciones la circulación de billetes falsos, la estafa ocurre cuando se pretende pagar alguna mercancía. La incidencia mayor es de billetes de 500, 200 y 100 pesos, por lo que han implementado minuciosas revisiones.

En entrevista José Elmer Aquiahuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), afirma que la circulación de billetes falsos se ha intensificado y dijo que representa un detrimento directo para la economía de pequeños y medianos negocios.

Pequeños y medianos negocios

Indicó que ante las incidencias, ha alertado a sus compañeros para que tomen sus medidas preventivas, refirió que quienes distribuyen billetes apócrifos se enfocan en tiendas pequeñas y medianas o donde pudiera haber algún tipo de aglomeración porque hay menos tiempo, menos conocimiento y menos tecnología para verificar la autenticidad.

Reconoció que el daño es doble para los comercios que son timados con los billetes falsos, porque se pierde la mercancía que se entrega y también el cambio que se da, cuya acción repercute en los ingresos diarios.

Detalló que es necesario capacitar al personal de cajas para reconocer billetes falsos a primera vista, entre principales diferencias son: tonos más oscuros y calidad de impresión baja, el billete real no brilla con luz UV; en el falso, la banda es fosforescente y brilla.

Herramientas

El presidente de la Acepitap añadió que el plumón detector ya no es confiable, porque los falsificadores adaptaron el papel para que no funcione, por lo que es recomendable usar luz UV como herramienta más efectiva.