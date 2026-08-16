Crece la educación dual en Chiapas

“La Educación Dual brinda a las y los estudiantes una perspectiva cercana al ejercicio profesional, al permitirles complementar los conocimientos adquiridos en las aulas con experiencias prácticas en espacios especializados”, indicó Marisa Guadalupe Flores Aguilar, directora del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), por eso buscan los vínculos para impulsarla.

Señaló que recientemente firmaron un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas (Cecytech), con el objetivo de unir la formación académica de las y los estudiantes con las necesidades de los sectores productivos.

Visión compartida

Coinciden, dijo, con el director del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, en la importancia de ampliar las oportunidades de formación práctica y profesional para las nuevas generaciones. “Con una visión bien puesta, ya que el formarse en una Educación Dual les permite tener ese panorama, casi profesional”.

Explicó que, en el Tecnológico de Tuxtla esta modalidad puede fortalecerse mediante el uso de laboratorios y espacios especializados, así como con el acompañamiento de profesionistas con experiencia, quienes contribuyen al desarrollo de competencias en áreas como Ingenierías en Mecánica, Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas Computacionales, entre otras.

El acuerdo establece las bases para que ambas instituciones trabajen de manera coordinada en la implementación, fortalecimiento y seguimiento de la Educación Dual, mediante acciones de difusión, capacitación, asesoría, supervisión e investigación.