Crece malestar por apagones en Tapachula

Una serie de apagones se registraron este lunes en el centro de Tapachula, por lo que comerciantes exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atender la problemática en forma integral.

Ello ocurre, mientras en la colonia Calcáneo Beltrán, al sur-oriente de la ciudad, vecinos realizan un bloqueo por segundo día consecutivo ante la falta de servicio eléctrico y como una medida de presión hacia la CFE.

El comerciante Elmer Aquiáhualt aseguró que son constantes los apagones en el centro histórico de la Perla del Soconusco, lo cual pone en riesgo equipos electrónicos y causa daños al comercio.

Esa situación se ha venido agudizando presuntamente porque la CFE permitió que vendedores de la Feria de San Agustín, se “cuelguen” del cableado en la zona.

En la 19ª. avenida Sur y 28ª. calle Oriente, de la colonia Calcáneo Beltrán, los habitantes mantienen un bloqueo debido a que desde hace dos semanas más de 50 familias presentan constantes problemas por el suministro de luz.

Esa situación propicia afectaciones en los comercios, descomposición de alimentos de las familias y riesgos para la salud de personas enfermas, denunciaron los vecinos.

Puntualizaron que las acciones son como una medida de presión a la CFE para que solucione la problemática.

Sin embargo, los apagones en los últimos días han sido constantes en las distintas zonas de Tapachula, lo que genera malestar entre la población, debido a las altas temperaturas que se vienen registrando, las cuales superan hasta los 40 grados.