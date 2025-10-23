Crece matrícula de la Unach en Huehuetán

Rindió su primer informe de actividades, Gestión 2024-2028, la directora de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Mayra Martínez Solís, ante los integrantes de la Junta de Gobierno, la comunidad docente y estudiantil de esta unidad académica.

Destacan el crecimiento

En su mensaje, destacó el crecimiento de la matrícula en este periodo que se informa que fue del 28.9 por ciento, alcanzando mil 96 estudiantes en total en la facultad, institución que imparte tres programas de licenciatura en Ingeniero Agrónomo, Ingeniería Forestal y a partir de septiembre el PSU Agropecuario y Forestal.

Asimismo, dijo que la Facultad, que se ha distinguido por impulsar actividades académicas, de investigación y de extensión universitaria, ha consolidado convenios de colaboración con instituciones gubernamentales, educativas y productivas, como la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, el Ayuntamiento de Huehuetán y el Gobierno de Chiapas, con el propósito de generar mayores oportunidades para prácticas profesionales, servicio social y movilidad académica.

En Movilidad e Intercambio Estudiantil Nacional, informó que en este 2025, 11 estudiantes se integraron al Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, en la Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de Guadalajara, Colegio de Posgraduados, en donde participaron en proyectos con la asesoría de sus tutores anfitriones.

Celebran logros alcanzados

Al hacer uso de la palabra, el secretario académico, Florentino Pérez Pérez, en representación del rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, reconoció la labor de la directora de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Mayra Martínez Solís, así como del personal docente, estudiantes y administrativos, por los logros alcanzados.

Conformaron el presídium los integrantes de la Junta de Gobierno de la Unach, Daysi Escobar Castillejos, presidenta en turno; Alejandro Francisco Herrán Aguirre, integrantes; Ligia Margarita Domínguez Castañón, integrante; Vanina Herrera Allard, integrante.