Crece matrícula en Enseñanza de Inglés

La directora de la Facultad de Lenguas Tuxtla, Maricela Alfaro Merchantd, rindió el Primer Informe de Actividades Académico-Administrativas, ante autoridades e integrantes de la comunidad universitaria.

En este marco, dio a conocer que en materia académica la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés obtuvo en noviembre de 2025 la acreditación por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees), con vigencia hasta diciembre de 2030, ratificando la calidad académica de este programa educativo.

Dijo también que en el ciclo escolar 2025, este mismo programa alcanzó una matrícula de 431 estudiantes, consolidando su crecimiento y la formación de docentes de inglés para el estado y la región.

Alfaro Merchantd informó además que la Maestría en Didáctica de las Lenguas obtuvo su permanencia en el Sistema Nacional de Posgrado por tres años, además de la asignación de 10 becas para estudiantes en el periodo 2026.

Ante el presidente en Turno de la Junta de Gobierno, Francisco Guevara Hernández, comentó que esta facultad cuenta con tres cuerpos académicos, dos en proceso de consolidación y uno consolidado, integrados por docentes con perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), profesores de tiempo completo, así como integrantes del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y su homónimo estatal.

Finalmente, declaró que esta institución cumple con la función de certificador internacional con distintos tipos de exámenes, brindando a estudiantes y docentes herramientas concretas para validar sus competencias lingüísticas a nivel global, esfuerzos por los cuales recibió un reconocimiento por parte del Instituto de Educación Internacional (IIE) en el año 2025, por brindar alta calidad en la enseñanza del inglés, para el éxito de los estudiantes con la familia de evaluaciones Test of English as a Foreign Language (Toefl).

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas resaltó el trabajo realizado por esta unidad académica, que no ha dejado de crecer gracias a la labor colectiva de todos sus integrantes, alcanzando metas muy importantes en temas académicos y de vinculación.