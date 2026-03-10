Crece Movimiento Ciudadano en la Costa

Este fin de semana, el coordinador estatal Manuel Sobrino tomó protesta a las Comisiones Operativas Municipales de Pijijiapan y Mapastepec, encabezadas por Jorge Zavala Fiallo y Jonathan Ortiz García, quienes junto a un equipo de mujeres y hombres comprometidos, trabajarán por las causas ciudadanas y el desarrollo de sus municipios.

En este encuentro estuvieron presentes Berenice Torres, Diputada Suplente de este movimiento; Miguel Domínguez, delegado estatal de Trabajadores y Productores; Ana Calderón, delegada estatal de Jóvenes en Movimiento; así como Inés Domínguez, regidora ciudadana en Arriaga; Héctor Rodríguez, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en Huixtla; y Elmer Campos, Coordinador de Movimiento Ciudadano en Acacoyagua, quienes acompañaron este paso importante para fortalecer la organización del movimiento en la región.