Crece oferta académica en nivel superior

La oferta de educación superior en el estado ha crecido en lo que va del año a través de 11 programas educativos de licenciatura, cinco de posgrado y dos sedes universitarias, como parte de los trabajos de planeación y evaluación de la oferta académica de las instituciones participantes en la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes).

La coordinación de la Subcomisión de Oferta y Demanda de la Coepes, reportó avances en la evaluación de propuestas educativas, la ampliación de la cobertura universitaria y la actualización del marco normativo en este nivel.

Programas

Entre las propuestas aprobadas se encuentran programas de áreas como odontología, contaduría, administración, pedagogía, arquitectura, desarrollo infantil, administración pública intercultural, ingeniería civil, agronomía, ciencia de datos, transformación digital y tecnologías de la información, entre otras.

Estas iniciativas contemplan distintas modalidades educativas y sedes en municipios como Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Cintalapa, Tapachula y Suchiapa.

Los resultados reflejan el trabajo colegiado de las instituciones participantes para evaluar propuestas de formación profesional y de posgrado, así como para ampliar las alternativas educativas en diferentes regiones de Chiapas.

Conclusión del proyecto

En materia normativa, la subcomisión reportó la conclusión del proyecto de lineamientos para la presentación y evaluación de propuestas de creación de campus, unidades académicas, sedes académicas o estructuras equivalentes.

Los trabajos cuentan con la participación de instituciones como la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) y la Universidad Politécnica de Chiapas (UP).