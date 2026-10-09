Crece paridad en universidades

Actualmente un 50 % de las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), están dirigidas por mujeres y, actualmente, una académica de la propia institución ocupa la Rectoría, cargo que únicamente ha sido ejercido por dos mujeres a lo largo de toda su historia.

Juana de Dios López Jiménez mencionó que si bien para las mujeres representa un desafío incorporarse y desenvolverse en estructuras históricamente establecidas, el ejercicio de una gestión basada en la equidad y el equilibrio permite generar condiciones para ampliar la participación femenina en los espacios de decisión.

Retos

Sostuvo que “el reto no es solamente que haya más mujeres dirigiendo universidades, sino construir universidades cuyas reglas, tiempos, oportunidades y relaciones de poder no estén diseñadas en desventaja para ellas”, expresó.

La rectora participó recientemente en el panel magistral “Mujeres dirigiendo las universidades: gobernanza, gobernabilidad y toma de decisiones en la universidad”, junto a académicas y directivas de instituciones de educación superior del país, en el Segundo Congreso Internacional del Posgrado en Estudios Organizacionales, organizado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Uabjo).

La también docente fundadora de la Licenciatura en Arqueología de esta casa de estudios puntualizó que “la transformación no depende solamente de quién ocupa la rectoría, sino de que toda la comunidad universitaria esté dispuesta a transformar las reglas del juego”.

Indicó que en el evento se realizaron otros paneles como Hablemos desde el Territorio: Mujeres por la defensa de los bienes comunes; Narrativas del Territorio y la Organización: cine y arte como herramientas de representación y resistencia.