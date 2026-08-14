Crece población de cangrejo rojo en humedales

Durante el último monitoreo de especies exóticas realizado en los humedales de San Cristóbal, se observó un importante incremento en la población del cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), una especie invasora que se empezó a registrar desde 2014 en otras zonas del estado, como Comitán, Zinacantán, Venustiano Carranza y Teopisca.

Durante una plática sobre esta especie impartida en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), el biólogo Jesús Manuel López Vila explicó que hasta el momento se sabe que el cangrejo rojo “llegó por mano del hombre”; sin embargo, se desconocen las intenciones de esta introducción, así como las formas y el momento exacto.

Recordó que para el 2014, en una tesis ya se mencionaba la presencia de esta especie en San Cristóbal, aunque con escasa población. El panorama, dijo, es distinto en el 2026, donde el cangrejo rojo está presente también en otros humedales que no forman parte de las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

En los monitoreos realizados tanto por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) como por el propio Ecosur, se recolectaron varios ejemplares adultos de esta especie para analizarlos en el laboratorio, encontrando que los cangrejos rojos de San Cristóbal contienen microplásticos en su interior.

Jesús Manuel López mencionó que esta especie tiene una gran adaptabilidad a distintos climas, lo que le ha permitido expandirse en la ciudad. Aunado a esto, los cangrejos rojos tienen cuidado parental, por lo que no ponen sus huevos en el exterior, protegiéndolos de depredadores.