Crece producción de caña y jitomate

El Observatorio Ciudadano del Fomento Económico de Chiapas (FEC) dio a conocer indicadores del sector agrícola estatal que muestran avances en algunos cultivos y la permanencia de Chiapas en los primeros lugares nacionales de producción.

De acuerdo con el organismo, entre 2019 y 2026 la producción de caña de azúcar en Chiapas aumentó 5.6 por ciento, mientras que su superficie sembrada creció 21.3 por ciento.

En tanto, la producción de tomate rojo (jitomate) en la entidad creció 43.9 por ciento entre 2025 y 2026, al pasar de un año agrícola a otro.

El reporte también destaca que Chiapas mantiene el primer lugar nacional en producción de plátano, con 390,898 toneladas a julio de 2026. Además, ocupa el tercer lugar nacional en producción de mango, con 214,241 toneladas en el mismo periodo.

Importancia

Con estos datos, el FEC da cuenta de la relevancia de los cultivos chiapanecos en el mercado nacional y de la dinámica que mantiene el campo en la entidad.