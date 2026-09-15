Crece producción de maíz y tomate

La producción agrícola de Chiapas mostró avances importantes en algunos de sus principales cultivos. Entre 2019 y 2026, el maíz grano registró un incremento de 51.7 por ciento, mientras que la producción de tomate rojo creció 43.9 por ciento, de acuerdo con información del Observatorio Ciudadano y el Fomento Económico de Chiapas (FEC).

Los datos mostraron que el maíz grano se mantiene como uno de los productos con mayor crecimiento productivo en la entidad durante este periodo.

En el mismo comparativo, el tomate rojo también presentó una evolución positiva, al aumentar 43.9 por ciento su producción.

Contraste

El comportamiento de estos cultivos contrasta con el de otros productos agrícolas que registraron retrocesos.

La producción de café cereza disminuyó 2.0 por ciento, mientras que el cacao presentó una reducción de 2.2 por ciento entre 2019 y 2026.

En el caso del mango, la producción aumentó 20.2 por ciento, mientras que el chile verde registró un crecimiento de 7.2 por ciento.

También se reportaron variaciones positivas en la producción de caña de azúcar, con un incremento de dos por ciento.

Panorama productivo

De acuerdo con el comparativo 2025-2026, el tomate rojo aumentó 45.4 por ciento, seguido por el maíz grano, con un crecimiento de 47.3 por ciento, y el café cereza, que avanzó 6.5 por ciento.

Sin embargo, otros productos tuvieron disminuciones en este último periodo, entre ellos el mango, cuya producción cayó 22 por ciento; el plátano, con una reducción de 8.8 por ciento; y la papaya, que disminuyó 5.7 por ciento.

Ranking nacional

Chiapas también mantiene posiciones relevantes en distintos productos agrícolas.

La entidad ocupa el primer lugar nacional en producción de plátano, mientras que se encuentra entre los primeros sitios en cultivos como mango, papaya, maíz, sorgo, caña de azúcar, cacao y café cereza.